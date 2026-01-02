Çok Bulutlu -7.7ºC Ankara
AA 02.01.2026 21:45

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheliler Süleyman Köşkeroğlu ile Cengiz Fison tutuklandı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturmada bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Cengiz Fison ile şirket sahibi Süleyman Köşkeroğlu polis ekiplerince mevcutlu olarak İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Fison'un, şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amedi arasında gerçekleşen "rüşvet" suçuna aracılık ettiği belirtildi.

Yazıda, şüpheliler Fison ile Köşkeroğlu'nun "rüşvet vermek" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan savcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Kaan Yürür hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep etti.

Hakimlik talep doğrultusunda Köşkeroğlu ile Fison'un tutuklanmasına, Yürür hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

