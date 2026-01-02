Samsun'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesine bağlı don riski ve buzlanma nedeniyle saat 20.00 itibarıyla her türlü motosikletin ve kuryelerin trafiğe çıkışının, ikinci bir duyuruya kadar tedbir amaçlı kısıtlandığı belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının kent genelinde ulaşımı etkilemesi nedeniyle ilgili kurumlara bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı ifade edilen açıklamada, buzlanma ve dona karşı sürücüler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, acil durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.