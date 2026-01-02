Açık -5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.01.2026 18:00

Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon: 18 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon: 18 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık sabahı başlayan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun dün, 12'sinin ise bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'üne adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 20'si İl Göç İdaresine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik başlattığı eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulmuştu.

ETİKETLER
DEAŞ Kocaeli Terör Örgütü El Kaide Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
AFAD, 28 il için çığ uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:42
Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
16:29
AFAD, 28 il için çığ uyarısı
16:22
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti
17:31
Savunma sanayiinden 2,95 milyar dolarlık dev ihracat
16:02
Güney Marmara'da feribot seferleri iptal edildi
15:50
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 lira olacak
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
FOTO FOKUS
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ