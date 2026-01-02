Parçalı Bulutlu -6.4ºC Ankara
TRT Haber 02.01.2026 20:12

Alanya'da polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polislerin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketler yapan 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Alanya'da polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; yol uygulaması sırasında, görevli polislerin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yapan M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli sürücüler Jandarma tarafından yakalandı.

Söz konusu kişilerden M.A. ve D.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu tür davranışlara "Dur" diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmak gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Ali Yerlikaya Antalya Trafik
21:23
Samsun'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kapımız ülkesine katkıda bulunmak isteyen herkese açık
19:59
Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarıyla görüştü
18:42
Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
18:57
Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon: 18 şüpheli tutuklandı
16:29
AFAD, 28 il için çığ uyarısı
