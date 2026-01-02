Alanya'da polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; yol uygulaması sırasında, görevli polislerin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yapan M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli sürücüler Jandarma tarafından yakalandı.

Söz konusu kişilerden M.A. ve D.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu tür davranışlara "Dur" diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmak gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."