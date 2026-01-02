Açık -5ºC Ankara
TRT Haber 02.01.2026 18:28

Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de, yüksek kesimleri başta olmak üzere güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, pazar gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

