Türkiye

Bayramlaşmak isterken ölümüne neden oldu

13 Ağustos 2019 Salı 12:22 - Son Güncelleme 13 Ağustos 2019 Salı 13:16

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobil sürücüsü, bayramlaşmak için yanında durmaya çalıştığı tanıdığına çarparak ölümüne neden oldu. Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sarıyer Mahallesi Sarp mevkiinde meydana geldi. Sadettin Y. otomobiliyle giderken yol kenarında gördüğü 63 yaşındaki Bekir Altıntaş ile bayramlaşmak için yanında durmaya çalıştı. Bu esnada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek Altıntaş'a çarptı, ardından da uçuruma yuvarlanıp metrelerce aşağıya düştü. Kazada yol kenarında bekleyen Bekir Altıntaş otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Metrelerce aşağıya düşen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: İHA Etiketler: trafik Kazası Mersin erdemli

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.