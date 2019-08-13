Görme engelli kişilere hem bir çift göz hem de yoldaş oluyorlar.

Rehber köpekler özel olarak seçiliyor, eğitimden geçiriliyor.

Rehber köpek ile ona yardımcı olacağı görme engelli sahibinin yürüme hızlarının birbirine uygun olması gerekiyor.

Bu köpeklerin görevdeyken sevilmeleri sahiplerinin güvenliği açısından risk oluşturuyor. Eğitmen Burcu Bora, rehber köpeklere dokunulduğunda dikkatlerinin dağılabileceğini söylüyor.

Rehber köpeklerin, hem eğitim süreci hem de sonraki aşamalarda tüm masrafları Rehber Köpekler Derneği tarafından karşılanıyor.

Tamamen gönüllülük esası ve bağışlarla faaliyetlerini sürdüren derneğin hedefi Türkiye'de 756 bin görme engellinin bağımsız yaşamasını sağlamak.

Kaynak: TRT Haber