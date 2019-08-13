Antalya'da 10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı Antalya Akvaryum, iki dişi kum kaplanı köpekbalığına ev sahipliği yapıyor.

En tehlikeli yedi köpekbalığı türü arasında gösterilen ve daha çok Güney Afrika kıyılarında görülen kum kaplanı köpekbalığının ikisi, yaklaşık 15 bin kilometre uzaktaki okyanusta özel izinle yakalandıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl önce Antalya'ya getirildi.

İki dalgıç koruma görevi yapıyor

"Jaws" filmi için tasarlanan köpekbalığının ağız yapısına sahip kum kaplanı köpekbalıkları, bulundukları 5,8 milyon litrelik ana tankta her gün üç dalgıç tarafından özel yöntemlerle besleniyor.

Besleme anında, köpekbalıklarının olası saldırısına karşı iki dalgıç koruma görevini üslenirken bir dalgıç ise metal çubuğun ucuna bağlanan uskumru veya kalamarı köpekbalıklarına uzatarak besliyor. Köpekbalıklarına bazen de mezgit ve ahtapot veriliyor.

İki dalgıç beslenme saatinde hayvanların ağızlarını kapatabilecek ve onlara yön verecek metal çubuklarla her an tetikte bekliyor. Her gün beslenen köpekbalıkları ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Dışarıda gözcülük yapılıyor

Akvaryum veteriner hekimlerinden Ayşegül Kaya, balıkların sağlığından beslenmesine her şeyiyle ilgili olduklarını belirterek, haftanın belli günlerinde balıkların yapısı ve ağırlıklarına göre beslediklerini söyledi.

Ana tank içinde yemleme yapılırken, dışarıdan da bir kişinin mutlaka gözlem yaptığını anlatan Kaya, "Ekip olarak takip ediliyor ve duruma göre de önlem alınıyor. Örneğin hasta bir balık varsa hayvanın davranışından fark ediliyor ve karantina bölümümüzde tedavisi gerçekleştiriliyor" dedi.

"Boyları 3,5 metreye, kiloları da 200'e kadar çıkabiliyor"

En tehlikeli türler arasındaki kum kaplanı köpekbalıklarının ana tank içindeki diğer köpekbalığı türleriyle birlikte yaşadığını dile getiren Kaya, 200 civarında köpekbalığı olduğunu, iki kum kaplanının beslemesinin daha özel ve güvenlik önlemleri içerisinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Düzenli besleme sayesinde bu iki köpekbalığının diğer balıklara olumsuz etkisi olmadığını da anlatan Kaya, "İkisi de dişi ve sağlıklı bir şekilde büyüyor. Boyları 1,75-1,80 metreye, ağırlıkları da 60-75 kiloya kadar ulaştı. Bu türlerin boyları 3,5 metreye, kiloları da 200'e kadar çıkabiliyor" dedi.

Dalgıçlar ise 5,8 milyon litrelik ana tankta kum kaplanı köpekbalıklarını beslerken ilk zamanlarda büyük korku yaşadıklarını, zamanla birbirlerine alıştıklarını söyledi. Dalgıçlar, diğer türlerin aksine, koruyucu araç ve gereçler kullanarak bu iki balığın özel olarak beslendiğini de dile getirdi.

Kaynak: DHA