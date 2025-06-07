Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.06.2025 16:47

Bayramda İstanbul'da kalanların adresi: Sahiller ve parklar

İstanbul’da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde birçok kişi sahillere ve mesire alanlarına akın etti. Çocuklar parklarda eğlendi, aileler mangal keyfi yaptı.

Bayramda İstanbul'da kalanların adresi: Sahiller ve parklar

Bayramın ilk gün yoğunluğunun ardından stres atmak ya da açık alanda dinlenmek isteyen vatandaşlar, sahilde ve parklarda vakit geçirdi.

Öğle vakti sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için denize girdi. Bazı vatandaşların sahil kenarında balık tuttuğu, kimisinin ise parkta ağaç gölgesinde soluklandığı görüldü.

Sarıyer Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan Aşiyan Sahili'nde bir grup denize girip serinlerken, bazı vatandaşlar da çevredeki yeşil alanlarda piknik yaptı. Ayrıca sahil hattı boyunca bazı vatandaşlar balık tuttu.

Bayram tatilini değerlendiren bazı vatandaşlar da tur tekneleriyle boğazı dolaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çocuklar bayramda parklara koştu

Bakırköy'deki Ataköy Sahili de bayramın ikinci gününde kentin en hareketli bölgeleri arasında yer aldı.

Sahili dolduran vatandaşlar aileleri ve yakınlarıyla vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar evden getirdikleri ya da sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaparken, bazıları sahil hattı boyunca sıralanan kafe ve restoranlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar sahildeki çocuk parkında eğlendi. Salıncağa binen, kaydıraktan kayan ve oyun alanlarında koşturan çocuklar, renkli görüntülerle bayramın neşesini yansıttı.

Zeytinburnu ve Fatih sahilleri de piknik yapmak ya da çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Büyükçekmece'deki halk plajında da bayramın ikinci günü yoğunluk oluştu. Burada vatandaşlar denizin keyfini sürerken, cankurtaranlar da olası boğulma vakalarının önüne geçebilmek için bayram mesaisi yaptı.

Plajda ve çevresindeki parklarda birçok vatandaşın ailesiyle, yakınlarıyla piknik yaptığı gözlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Küçükçekmece Sahili'nde de vatandaşlar piknik yapıp denize girerken, bir grup genç kumsalda güreş tuttu, spor yaptı.

Bostancı sahile piknik yapmak için gelen bazı vatandaşlar kurdukları hamakta uzanarak dinlendi. Bayram tatilinin tadını çıkarmak için sahile gelen bazı çocuklar ise sahil hattı boyunca bisiklet sürdü, gölge alanlarda top oynadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aileler, millet bahçelerinde piknik yaptı

Kağıthane Millet Bahçesi'ne gelen aileler çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

Pendik Millet Bahçesi'ne piknik yapmak için gelen vatandaşlar da gölge alanlarda serinledi.

ETİKETLER
İstanbul Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Ankara'da kurban pazarlarında yoğunluk sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:44
Hacılar, bayramın ikinci gününde de şeytan taşladı
16:05
Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
15:24
LGS için geri sayım başladı
15:17
Ankara'da kurban pazarlarında yoğunluk sürüyor
14:51
İsrail ordusunun Gazze'de bayramda evini hedef aldığı sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti
14:47
Katil İsrail'in Gazze'ye arife ve bayramın ilk gününde düzenlediği saldırılarda 95 Filistinli öldü
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
İşitme engelli piyanistin en büyük hayali sahneye çıkmak
İşitme engelli piyanistin en büyük hayali sahneye çıkmak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ