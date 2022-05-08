Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da trafik kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Kıra Dağı mevkisinde otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası AFAD
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