Batman’da elektrikli ısıtıcı kullanımı ve şebekeye usulsüz müdahaleler sürüyor.

Kış şartlarının sertleştiği aralık başından bu yana geçen 2.5 aylık sürede il genelinde 25 trafo ve 12 pano aşırı yüke dayanamayarak yandı.

Bir trafonun adeta bomba gibi patladığı anın görüntüleri de kameralara yansıdı.

Trafo ve pano yangınlarının neredeyse tamamının elektrik şebekelerinin sigortası durumunda olan TMŞ’lere dışarıdan yapılan usulsüz müdahalelerin yol açtığı belirlendi.