Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için başvurular bugün başladı.

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebilecekler.

Yılda iki defa yapılan YDS’ye başvurular “ais.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

YDS başvuruları ne kadar sürecek?

İlkbaharda yapılacak YDS/1 için başvurular bugün başladı. Başvuruların son tarihi ise 26 Şubat. YDS/1 için geç başvuru günü ise 10 Mart 2020.

YDS ile ilgili önemli tarihler;

2020-YDS/1 başvuru tarihleri: 19-26 Şubat 2020 (Ücret ödeme için son gün, 27 Şubat 2020)

2020-YDS/2 başvuru tarihleri: 4-14 Eylül 2020 (Ücret ödeme için son gün, 15 Eylül 2020)

2020-YDS/1 geç başvuru günü: 10 Mart 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

2020-YDS/2 geç başvuru günü: 24 Eylül 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS sınavları ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yılda iki kez yapılıyor.

2020-YDS/1 sınav tarihi, saati ve süresi: 12 Nisan 2020, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2020-YDS/2 sınav tarihi, saati ve süresi: 25 Ekim 2020, 10.15, 3 saat (180 dakika)

Sınav ücreti ne kadar?

YDS için sınav ücreti geç başvuru gününde değişiyor. Başvuru tarihleri içerisinde başvurularını gerçekleştiren adaylar geç başvuru gününde başvuru yapan adaylardan daha az ücret ödüyor.

Sınav ücreti: 130,00 TL

YDS geç başvuru günü sınav ücreti: 195,00 TL