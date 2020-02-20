Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Seçuk, Futbol Federasyonuyla hakemlik lisesi açmayı planladıklarını söyledi.

Okuldan gelen hakemler olmalı

Selçuk, "Okuldan gelen hakemler olmalı. Nasıl olsa hakemlik ihtiyacı var. O zaman federasyonla ortak açtığımız bu okuldan gelsin bu çocuklar. 'Ben başka bir şey istemiyorum, hakem olmak benim hayalim, niye şu ya da bu tercihinde kalıyorum.' Sana özel yer var, tam da bu sorunu çözmek için" dedi.

Her çocuğun yeteneği belirlenmeli

Müzik, sanat, resim için de destekleri olduğunu ve orta vadede bu desteği ulusal ölçekte yaygınlaştıracaklarını belirten Selçuk, geçen yılın eylül ayından itibaren her bir çocuğun bilim, sanat ve spor alanında yaptıklarının kayıt altına alındığı bir sistemin altyapısının oluşturulduğunu söyledi. Selçuk, şunları kaydetti:

Nokta atışla sporcu keşfi

"Dünyanın, Türkiye'nin neresine giderse gitsin biz çocuğun e-Portfolyosu'ndan her türlü projesini, başarısını, belgesini, olimpiyatını görüyoruz. Şimdi bunu oluşturuyoruz. Şu anda oluyor. İkinci aşamada bunların hepsini dikkate alacağız. Bir taraftan da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla tarama yapıyoruz. Hangi çocuğun, hangi spora yeteneği var. Okul okul, sınıf sınıf 1 milyon 200 bin civarında öğrenciye bunu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla nokta atışı sporcuyu belirliyoruz. Sonra onu nokta atışı voleybola, hokeye gönderme imkanımız var. Bunun dijital altyapısını kurmuş olmak çok önemli. Bu bilgiler ne olacak, kim dikkate alacak, bu karneye nasıl yansıyacak? Bütün bunların altyapısı bitti, hayata geçti."