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Kahraman Halisdemir doğum gününde anıldı
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynayan isimlerin başında geliyor. Kahraman Halisdemir, 46. yaş gününde Niğde'de mezarı başında anıldı.
Hainlere geçit vermedi, ölümü pahasına sıktığı kurşunla darbe girişiminin seyrini değiştirdi.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, 46. yaş gününde mezarı başında anıldı. Niğdeli kahramanın kabri yine ona minnet duyanların akınına uğradı.
[Fotoğraf: AA]
Ziyaretçiler, Halisdemir için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
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