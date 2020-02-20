Duvarları, camları kurşun geçirmiyor. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisinin yenilenen Ayrancı Kapısı.

Yüzlerce çalışan, binlerce ziyaretçi... Meclisin trafiği her zaman yoğun. Durum böyle olunca giriş kapılarında "güvenlik" büyük önem taşıyor. En çok kullanılan Ayrancı Kapısı üstün güvenlikli hale getirildi.

Yeni nizamiye kapısında bina, eski prefabrik yapının karşısına inşa edildi. 500'er metrekarelik 2 katlı bir bina olarak tasarlandı.

4 ayda tamamlanan bina, zırhlı ve yüksek güvenlikli olarak tasarlandı. Binanın çatı kaplaması bakırdan yapıldı. G3 mermisi dahil camlar kurşun geçirmiyor. Dış cephesi traverten taş kaplama ve silikon cam cepheden oluşuyor.

Güvenlik ekibi 7/24 çalışıyor

Yeni nizamiyenin giriş katında ziyaretçiler ilk olarak kart değişim bankolarına başvuruyor. Ardından dedektör ve X-Ray cihazından geçiliyor.

Meclis personeli de kartlarını kullanarak turnikelerden geçiyor. Görev yapan güvenlik personel İÇİN binanın alt katında giyinme odaları, yemekhane, mescit ve dinlenme salonu yapıldı.

Meclis Ayrancı Kapısı'nda toplam 70 kişilik güvenlik ekibi 7 gün 24 saat esasına göre mesai yapıyor.

Haber: Ergül Birgül

Kamera: Aykut Çevik

Kurgu: Enes Peri