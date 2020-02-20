İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de temaslarda bulundu. Gündeminde İdlib'e operasyon vardı. "Bizim bakışımız Türkiye'nin çıkarıdır." dedi. Darbe iddialarına da değindi.

Akşener: "Biz o darbe tartışmalarını da çok tehlikeli bulmuştuk. Çünkü yurt dışında askerlerimiz var. Yani o çocukların moralini bozmayı, onları yöneten komutanların moralini bozmayı doğru bulmadığımız için yani bizim bakış açımız Türkiye'nin çıkarıdır." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener esnafla da bir araya geldi. Ardından ise, Kırklareli'nin bazı ilçelerinde partisince düzenlenen etkinliklere katıldı.