Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Meral Akşener: Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa onun yanındayız
[Fotoğraf: AA]
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye'nin İdlib kentine yönelik olası askeri operasyona ilişkin, "Bizim bakış açımızı Türkiye'nin çıkarıdır. Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa, onun yanındayız." dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de temaslarda bulundu. Gündeminde İdlib'e operasyon vardı. "Bizim bakışımız Türkiye'nin çıkarıdır." dedi. Darbe iddialarına da değindi.
Akşener: "Biz o darbe tartışmalarını da çok tehlikeli bulmuştuk. Çünkü yurt dışında askerlerimiz var. Yani o çocukların moralini bozmayı, onları yöneten komutanların moralini bozmayı doğru bulmadığımız için yani bizim bakış açımız Türkiye'nin çıkarıdır." ifadelerini kullandı.
Meral Akşener esnafla da bir araya geldi. Ardından ise, Kırklareli'nin bazı ilçelerinde partisince düzenlenen etkinliklere katıldı.
Etiketler: Meral Akşener iyi partiSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 15:39
Son Haberler
- 16:03
- 16:01
- 16:01
- 15:59
- 15:52
Sıradaki Haber
CHP'den Almanya'daki ırkçı saldırıya kınama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz