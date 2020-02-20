Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Seçuk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk öğretmenlere 20 bin ek atama yapılacağını müjdeledi.

Selçuk, 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek, yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten belli dönemleri var. Süreç başlatılacak ve uygun dönemde, bu yıl içinde tekrar bir 20 bin daha atama olacak. Bugün ilk cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım."

Bakan Selçuk ek atamanın ne zaman yapılacağına ilişkin soruya, "Burada bir şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu, çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk" yanıtını verdi.

Başvuru şartları neler?

2020 için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Geçen yıl yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının başvuru şartları ise şu şekildeydi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.