Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Seçuk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk öğretmenlere 20 bin ek atama yapılacağını müjdeledi.

Selçuk, 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

İlk cemre ilk müjde

"Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek, yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten belli dönemleri var. Süreç başlatılacak ve uygun dönemde, bu yıl içinde tekrar bir 20 bin daha atama olacak. Bugün ilk cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım."

Bakan Selçuk ek atamanın ne zaman yapılacağına ilişkin soruya, "Burada bir şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu, çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk" yanıtını verdi.

Atakan açıklaması

Bakan Selçuk, sosyal medyada 'Filozof Atakan' olarak tanınan 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili de "Bir çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamayız" değerlendirmesini yaptı.

Sınavlı okullara yüzde 10 kontenjanı

Selçuk, LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısı hakkında da bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar" dedi. Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini bildirdi.

"EBA'da ilk 3'teyiz"

Bakan Selçuk, Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de" değerlendirmesinde bulundu.

"Pazartesi Elazığ'dayım"

Bakan Selçuk, 24 Şubat'ta eğitim öğretime başlanacak Elazığ'a gideceğini söyledi. Selçuk, "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz" dedi.Bakan Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildirdi.

Spor ve bilimle ilgilenene avantaj geliyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj sağlamakla ilgili bazı hazırlık çalışmalarımız var."