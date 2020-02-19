Atakan Kayalar henüz 10 yaşında ama son 5 ayda 250'den fazla kitap okudu. Türkiye O'nu sosyal medyada paylaşılan görüntüyle tanıdı.

Küçük Atakan yaşıtlarından çok farklı konulara kafa yoruyor, açıklamalar yapıyor. Atakan, okuma serüvenine ise kimsenin yönlendirmesiyle başlamamış.

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Atakan, yaşından büyük kitaplar okusa da her çocuk gibi oyun da oynuyor.

Atakan'ın annesi Hülya Kayalar, oğlunun kitapçılardan çıkmak istemediğini ifade ediyor.