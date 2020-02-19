Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşların Mustafa Kemal Mahallesinde yaralı halde bulduğu kızıl şahin, Turgutlu Belediyesi Veterinerliği tarafından tedavi altına alındı.

Belediye Veteriner Hekimi Yunus Karatosun, şahinin kanadında kırık olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Veteriner Karatosun, "Turgutlu'da vatandaşların ihbarı ile yaralı olarak aldığımız kızıl şahinin kliniğimizde pansumanlarını gerçekleştirdik. Hayvan ürkmüş ve bitkin haldeydi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdik. Şahini alıp gerekli tedavilerini yaparak doğaya salacaklar" dedi.