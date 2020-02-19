Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki "Sıfır Atık Projesi"ne destek amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığınca çalışma yapıldı.

153 ton atığın geri dönüşümü sağlandı

Proje, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde Haziran 2019'dan itibaren uygulanmaya başlandı.

Cezaevinden toplanan kağıt, karton, plastik ve metal atıklar, atık toplama ve ayrıştırma tesislerine gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Bu tesislerde 153 ton kağıt, plastik, metal ve karton atığın geri dönüşümü sağlandı.

Kağıt ve karton atıkların geri dönüştürülmesiyle 1207 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Plastik atıkların geri dönüşümüyle 587 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi.

"Kompost Üretim Atölyesinde" ise bitki atıklarından 3 ton gübre üretildi.

[Fotoğraf: AA]

Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesislerinde hükümlüler çalışıyor

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Murat Atan, Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesislerinin ilk olarak tüm kampüs ceza infaz kurumlarında hayata geçirilmesinin planlandığını, daha sonra bu tesislerin tüm kurumlarda yaygınlaştırılacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde yapımı devam tesisin bitme aşamasına geldiğini ifade eden Atan, bu tesisin de kısa sürede faaliyete geçirileceğini anlattı.

Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesislerinde hükümlülerin çalıştığını hatırlatan Atan, "Sıfır Atık Projesine destek verilmektedir. Ayrıca tesislerde çalışan hükümlülerimiz hem çevre bilincine sahip olmakta hem de bu konuda meslek eğitimi almaktadır." dedi.