Küçük yaşta geçirdiği havale sonucu görme yetisini kaybeden Ahmet Yılmaz, öğretmenlerinin teşvik etmesiyle müziğe yönelerek bu alanda kendini geliştirdi.

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Öğrencilerine ücretsiz özel kurs veriyor

Piyano, org, flüt ve bağlama gibi birçok enstrümanı çalabilen Yılmaz, 7 yıl önce müzik öğretmeni olarak atanmasının ardından kendisini öğrencilerine adadı.

Ders saatlerinin yanı sıra diğer zamanlarda öğrencilerine ücretsiz özel kurs veren Yılmaz, okulda kurduğu, kız öğrencilerden oluşan 40 kişilik koroyla kentteki programlarda ilahi ve şarkılar seslendiriyor.

[Fotoğraf: AA]

"Müzik hayatımın her anında var"

Ahmet Yılmaz, müziğin hayatının her anında olduğunu söyledi.

Görme engelli olduğu için çalışmakta zorlanmadığını, öğrencilere samimi davranmanın olumlu dönüşleri olduğunu anlatan Yılmaz, "Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. 6. ve 7. sınıflarla koro çalışıyoruz. 8. sınıf öğrencileri derslerine ağırlık verdiği için onları almıyorum. Mezun öğrencilerimizden dönüşler alıyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir kazanım" dedi.

Öğrencilerin derslerin yanı sıra müzikle ilgilenmesi için uğraştığını dile getiren Yılmaz, derslerde öncelikli olarak melodika çalıştıklarını, çocukları yeteneklerine göre farklı enstrümanlara da yönlendirdiğini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

"Öğretmenlik bir meslek değil, yaşam tarzıdır"

Oluşturduğu koroyla gittiği programlarda olumlu tepkiler aldığını anlatan Yılmaz, "Öğretmenlik bir meslek değil, yaşam tarzıdır. Böyle bakarsanız yaptığınız işin sonuçlarını çok daha iyi alırsınız. Öğretmenlik diğer memurluklar gibi değildir. Bu çok uzun ve meşakkatli ama çok da güzel bir yol. İnsan yaptığı işin her zaman güzelliğini düşünerek, onun hayali kurarak zorlukların üstesinden gelmelidir." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Öğrenciler müzik dersini heyecanla bekliyor"

Okul Müdürü Feramuz Koşar ise Ahmet öğretmenin müzik derslerinin çok zevkli ve neşeli geçtiğini, öğrencilerin dersi heyecanla beklediğini söyledi.

Yılmaz'ın engelini müzikle aştığına işaret eden Koşar, "Teknolojik aletlere ve enstrümanlara aşinalığı var. Bu yeteneğini öğrencilere aktardığı için dersleri öğrenciler tarafından sevilerek takip ediliyor. Biz de onun bu emeğini biraz daha ileri taşımak için sınıfını beceri tasarım atölyesine dönüştürdük. Çeşitli enstrümanlarıyla, dolaplarıyla ve görselleriyle Sakarya'da örnek bir atölye sınıfı olacak" diye konuştu.

Koşar, koroda yer alan öğrencilerin Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan kampanyaya öncülük ettiğini ifade ederek, "Çocuklar sadece akademik anlamda değil, sosyal, kültürel ve bu tür bireysel becerilerde de başarılı olurlarsa liderlik kapasitelerinin üzerine çıkıyor. Biz buna burada şahit olduk. Sadece müzik olarak değil, Ahmet Bey öğrencilerimize bir ruh, bir heyecan veriyor" değerlendirmesinde bulundu.