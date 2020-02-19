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Çapraz nakille hayata tutundular
İzmir'de böbrek yetmezliği olan iki kadın, çapraz nakille eşlerinden aldıkları organlarla sağlığına kavuştu. Kan uyuşmazlığı engelini aşan iki kadın hem yeni hayatlarına başladı hem yeni bir dostluk kurdu.
Mülkiye Dişli İzmir'de, Sayfa Er ise Mardin'de yaşıyordu. İkisi de böbrek yetmezliğinden yıllarca organ nakli bekledi. Gönüllü olan eşlerinde kan uyuşmazlığı çıktı. Doktorların önerisiyle çapraz nakle karar verildi.
Nefroloji Böbrek Nakli Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, "Biz çapraz nakilleri yapmakta özel olarak bir mutluluk duyuyoruz aslında. Çünkü daha önce pek çok yerlere gitmiş, kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle çözüm bulamamış hastaların tek çaresi çapraz nakil oluyor." dedi.
Çapraz nakil, hastalarının tedavisinin sürdüğü İzmir'deki hastanede yapıldı.
Mülkiye Dişli ve Sayfa Er, eşlerinin fedakarlığıyla sağlıklarına kavuştu.
Çapraz nakille iki aile arasında yıllar sürecek dostluğun da temelleri atıldı.
Etiketler: organ nakli çapraz nakil böbrek nakliSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 19:28
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