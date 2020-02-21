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Ankara'da terör operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 14 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:51
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