Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.