Ankara
İHA 28.09.2025 22:24

Batman'da 2 katlı bina çöktü

Batman'da 2 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, içeride kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Batman'da 2 katlı bina çöktü

Batman'da akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi 2403. Sokak’ta bulunan 2 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Büyük bir gürültüyle çöken bina mahallede korku dolu anlar yaşattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler binada dinleme yaptı. Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuran ekipler, binada kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine arama tarama çalışmalarını sonlandırdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

