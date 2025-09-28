Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 28.09.2025 21:20

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Sıcak günler sona ererken, yurt genelinde serinlik hakim olacak. Yeni haftada hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 derece kadar altına inecek.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Hava sıcaklığı düşüyor, yağışlar geri dönüyor. Özellikle kuzey kesimlerde sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek.

Yeni haftada Batı Karadeniz Bölgesi ve Marmara kıyılarında yerel kuvvetli yağış görülecek. Antalya'da ise gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık yer yer 30 dereceyi aşacak.

Hafta ortasına doğru yurdun İç, Batı ve Kuzey kesimlerinde yağış görülecek. Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak etkili olacak. Yurdun geri kalan kesimlerinde ise hava açık ve güneşli geçecek.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise İstanbul'da 19, Ankara ve İzmir'de 22 derece civarında olması tahmin ediliyor.

