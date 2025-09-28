Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
AA 28.09.2025 17:30

Yaramaz diye boksa yönlendirilen Muhammed Türkiye şampiyonu oldu

Siirt'te "Uslu dursun" diye spora yönlendirilen Muhammed Sağır, boksta katıldığı ilk şampiyonada altın madalya kazandı.

Yaramaz diye boksa yönlendirilen Muhammed Türkiye şampiyonu oldu

Merkez Hürriyet Ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki Muhammed Sağır, evde sık sık yaramazlık yaptığı gerekçesiyle ailesi tarafından uslu durması için geçen yıl özel bir boks kulübüne yönlendirildi.

Kulübe uyum sağlayan Muhammed, kısa sürede kendini geliştirerek müsabakalara katılacak seviyeye ulaştı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından temmuzda Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Muhammed, çıktığı beş maçı da kazanarak altın madalya elde etti.

Muhammed, başarısına yenilerini eklemek için okul çıkışlarında ve hafta sonu belirlenen saatlerde salona gelerek antrenmanlarına devam ediyor, gelecek yıl yapılacak müsabakalara hazırlanıyor.

Yaramaz diye boksa yönlendirilen Muhammed Türkiye şampiyonu oldu

"Şampiyon olmak güzel bir duygu"

Muhammed Sağır, katıldığı ilk şampiyonada altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İleride büyük bir boksör olmayı hedeflediğini anlatan Muhammed, geçen yıl başladığı boksta bu yıl derece yaptığını söyledi.

Boksu sevdiğini, en büyük hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkesini temsil etmek olduğunu dile getiren Muhammed, şunları kaydetti:

"Boksa başladığım zaman kimse bana güvenmiyordu. Ailem ve çevrem de bana güvenmiyordu ama hocam bana güvendi. Beraber başardık. Altın madalya alırken hocamla birlikte ağladık. Şampiyon olmak güzel bir duygu. İleride şampiyonluklar elde ederek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

Yaramaz diye boksa yönlendirilen Muhammed Türkiye şampiyonu oldu

"Kötü yerlere yöneleceğine onu spora teşvik ettik"

Antrenör Selami Gül ise uzun yıllar boks yaptıktan sonra son iki yıldır antrenörlük yaptığını söyledi.

Çocuk ve gençlere boksu sevdirmeye çalıştığını belirten Gül, Muhammed'in gelecek adına umut vadettiğini dile getirdi.

Gül, şöyle konuştu:

"Muhammed kenar mahallede yaşayan, maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu. Aynı zamanda benim de uzaktan akrabam. Ailesi çocuğun yaramazlık yaptığını dile getirdikten sonra onunla görüştük. Bir iki gün yanımıza geldi. Baktık ki onda bir cevher var onu boksa yönlendirdik. Kötü yerlere yöneleceğine onu spora teşvik ettik. Çok şükür bu sene ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 5 maç alarak hem de üstün performans sergileyerek Türkiye şampiyonu oldu.

Altın madalya kazandığında yaşadığımız duygu tarif edilemezdi. Şampiyonluk maçının ardından yanıma geldi, gözlerinin dolduğunu gördüm. Hakem elini kaldırdıktan sonra ring kenarına gelip bana sarıldı ve ağladı. Ben de duygulandım, birlikte ağladık. Bu, benim için harika bir andı ve ömür boyu unutamayacağım bir anı oldu."

