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Türkiye
AA 28.11.2023 17:27

Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta yaşanan selden etkilenen vatandaşlar için hane başı 5 bin lira destek verileceğini, iki il için toplam 7 milyon 995 bin liralık kaynak ayrıldığını açıkladı.

Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerin yanında olduklarını belirtti.

Göktaş, "Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5 bin lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza, Batman'da 1188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin lira, Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin lira, Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin lira kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin liradır. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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