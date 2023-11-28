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Türkiye
AA 28.11.2023 17:24

Hatay sahilinde ölü Akdeniz foku bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde ölü fok balığı bulundu.

Hatay sahilinde ölü Akdeniz foku bulundu
[Fotograf: AA]

Sahilde yürüyüş yaparken hareketsiz bir fokla karşılaşan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akdeniz cinsi fokun kafasının olmadığını tespit etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisi Esabil Taşkın, ölü fokun yaklaşık 1 metre 60 santimetre boyunda olduğunu söyledi.

Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Koordinatörü Cem Orkun Kıraç da fokun başka bir yerde öldüğünü ve akıntıyla Dörtyol sahiline vurduğunu değerlendirdiklerini kaydetti.

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