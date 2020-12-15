Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz'deki fırtına sahil kenarındaki işletmeye zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fırtına ve yağış sebebiyle sahil kenarında bulunan bir işletme zarar gördü.
Düzce'de fırtına ve yağış nedeniyle Karaburun mevkisinde bulunan bir işletmenin bahçe kısmında çökme meydana geldi.
İşletme sahibi Taşkın Altay, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını ve üzüldüğünü söyledi.
Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini belirten meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
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