Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapısı ve koltuğu olmayan otomobilde tehlikeli yolculuk
Karabük'te kapıları ve koltukları olmayan otomobille bir kasa üzerine oturarak seyahat eden kişi böyle görüntülendi.
Karabük'te otomobille Ankara-İstanbul yolunda hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen kişi, kendisini görenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti.
Yoğun trafik akışına aldırmadan bir süre bu şekilde ilerleyen kişinin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.
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