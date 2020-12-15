Karabük'te otomobille Ankara-İstanbul yolunda hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen kişi, kendisini görenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti.

Yoğun trafik akışına aldırmadan bir süre bu şekilde ilerleyen kişinin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.