Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyet, SMS dolandırıcılarına karşı uyardı: Teyit etmeden hareket etmeyin
[Fotoğraf: AA Arşiv]
SİBERAY, sosyal medya üzerinden gelen “hediye çeki” mesajlarına karşı vatandaşları uyardı. Bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.
SİBERAY, Twitter’dan yaptığı uyarı paylaşımda, “Ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden arkadaş listelerine mesaj atan dolandırıcılar, verdikleri telefon numarasına SMS atılması durumunda hediye çeki kazanılacağı vaadinde bulunuyorlar. Bu türde gelen mesajlara itibar etmeyin, kişisel veya kurumsal olarak karşınızdaki kişiyi teyit etmeden hareket etmeyin” ifadelerine yer verdi.
SİBERAY, vatandaşları bu ve benzeri konularla karşılaştıklarında, ekran görüntüsü ve benzeri bilgilerle kolluk birimlerine bildirmesi konusunda uyardı.
Sosyal medya üzerinden gelen “hediye çeki” mesajlarına dikkat— Siberay (@SiberayEGM) December 15, 2020
Unutmayın, bedava peynir fare kapanında bulunur. pic.twitter.com/9v7QsrQdGK
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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