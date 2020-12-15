SİBERAY, Twitter’dan yaptığı uyarı paylaşımda, “Ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden arkadaş listelerine mesaj atan dolandırıcılar, verdikleri telefon numarasına SMS atılması durumunda hediye çeki kazanılacağı vaadinde bulunuyorlar. Bu türde gelen mesajlara itibar etmeyin, kişisel veya kurumsal olarak karşınızdaki kişiyi teyit etmeden hareket etmeyin” ifadelerine yer verdi.

SİBERAY, vatandaşları bu ve benzeri konularla karşılaştıklarında, ekran görüntüsü ve benzeri bilgilerle kolluk birimlerine bildirmesi konusunda uyardı.