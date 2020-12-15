Metris Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Muharrem Tüzün, Maslak Kışlası'ndaki askeri lojmanda voleybol oynadığı sırada rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Binbaşı Tüzün'ün cenazesi, İstanbul İl jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından memleketi Çorum'a getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Merkeze bağlı Üçköy köyündeki babaevinde helallik alındıktan sonra Tüzün'ün cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Tüzün, çobanlık yaparken vatani görevini yapmak üzere askere gitti, tezkere bırakıp uzman çavuş oldu, sınavlarla astsubaylığa ve ardından da subaylığa yükseldi.