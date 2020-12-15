Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da çok sayıda sikke, haç ve yüzük ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu düşünülen bir ev ve araçta sikke, yüzük ile haçlar ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ş.K'nin evinde ve aracında yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bronz ve gümüş 92 sikke, 9 yüzük, 3 haç ve 13 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ş.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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