Merkez Kervansaray Dağları, Karahıdır bölgesi, Kaman ve Çiçekdağı ilçelerinde büyük orman alanları oluştuğunu söyleyen Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, ağaçların sağlıklı büyümesi için zaman zaman seyrelte ve rehabilitasyon çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

İl genelinde 950 hektar alanda rehabilitasyon, sıklık bakımı ve aralama çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Karaca, "Çiçekdağı, Akçakent, merkezdeki Kervansaray Dağları'nda yıl boyunca çalışma yaptık. En son Kaman ilçesindeki Kargın Yenice ve merkez Karahıdır bölgelerinde çalışmalar yapıldı" dedi.

5 sene sonra tekrar rehabilitasyon çalışması yapılacak

Seyreltilecek ağaçları kendilerinin belirlediğini ve çalışma yapacak işçilere eğitim verdiklerini anlatan Karaca, "İhale ile bu işi bizden alan firmaların işçilerine önceden eğitim veriyor ve tatbikatlar yapıyoruz. Kesecekleri ağaçları biz işaretleyerek ihaleyi alan firmalara bildiriyoruz" diye konuştu.

Karaca, Kırşehir'in orman fakiri bir il olmasına rağmen artık bu alanda da gelir elde eden bir il haline geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ormandaki bazı ağaçlar sık olduğu için büyümüyor ve gelişmiyor. Biz o alanlarda rehabilitasyon yaparak çıkanları değerlendiriyoruz. Bu sene rehabilitasyon yaptığımız alanlardan elde ettiğimiz emvalden yaklaşık 600 bin lira gelir elde ettik. Geçen sene 1 milyon lira gelir elde etmiştik. 5 sene sonra aynı sahalara gireceğiz rehabilitasyon için. Sıklaşan yerleri yeniden seyrelteceğiz."