Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da halk pazarında koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da halk pazarında koronavirüs denetimi yapıldı, HES kodu olmayanlar pazara alınmadı.
Elazığ'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimler sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarı girişinde vatandaşları durdurarak HES kodu sorgulaması yaptı. HES kodu olmayanlar pazara alınmadı.
Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri de pazar içinde gezerek denetim yaptı. Ekipler, pazar esnafını ve vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri HES Kodu
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