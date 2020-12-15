Elazığ'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarı girişinde vatandaşları durdurarak HES kodu sorgulaması yaptı. HES kodu olmayanlar pazara alınmadı.

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri de pazar içinde gezerek denetim yaptı. Ekipler, pazar esnafını ve vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı.