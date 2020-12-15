Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 50 yaşındaki tutuklu sanık Halil K'nın ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla alındı. Maktul Huriye K'nın yakınları ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Halil K. savunmasında, pişman olduğunu söyleyerek, "Tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Çok üzgünüm. Tahliye veya beraatimi istemiyorum. Hak ettiğim ceza neyse çekmeye razıyım" dedi.

Mütalaasını veren savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 2015 yılındaki kararını yineleyerek, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Halil K, 18 Ekim 2014'te, eşi Huriye K'yı, doğum gününde halı parçasına sardığı av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.