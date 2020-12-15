Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzincan'ın Gediktepe köyünde izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediktepe köyünde izinsiz kazı yapanlar olduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Bölgeye giden ekipler, Z.A, A.Ç, E.S, H.Ö. ve O.K'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Ekipler, olay yerinde patlamaya hazır 46 elektrikli fünye, 2 kazma, 1 balyoz, 1 benzin ile çalışan hilti, 2 hilti ucu, 12 voltluk 2 akü, 4 murç, 1 keser, 1 metal detektörü, 4 litre benzin ve 30 metre elektrik kablosu ele geçirdi.
Etiketler: Kaçak Kazı
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