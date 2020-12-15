Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül'de Antakya ve Samandağ ilçeleri ile 9-10 Eylül'de Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınlarında oluşan zararın karşılanması için Cumhurbaşkanlığı tarafından Valiliğe 3 milyon lira ödenek aktarılmasına karar verildi.

Valilik, ödemelerin en kısa sürede yapılacağını belirtti.

