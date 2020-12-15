Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığından Hatay'daki tarımsal zarar için 3 milyon lira yardım
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hatay Valiliği, eylül ayında 5 ilçede çıkan orman yangınlarında oluşan tarımsal zararın karşılanması için Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 milyon lira ödenek aktarılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül'de Antakya ve Samandağ ilçeleri ile 9-10 Eylül'de Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınlarında oluşan zararın karşılanması için Cumhurbaşkanlığı tarafından Valiliğe 3 milyon lira ödenek aktarılmasına karar verildi.
Valilik, ödemelerin en kısa sürede yapılacağını belirtti.
Etiketler: Orman Yangını Cumhurbaşkanlığı
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