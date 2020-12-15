Ardahan'ın Alagöz köyünde hayvancılıkla uğraşan Fikret Aydın, 1,5 yıl önce tek katlı evini daha iyi ve daha temiz ısıtmak için soba yerine kalorifer sistemini kurdu.

Kat kaloriferini bir süre kömür ile yakmaya çalışan Aydın, daha sonra yakacaktan tasarruf sağlamak için hayvanlardan elde ederek kuruttuğu tezekleri deneme amaçlı kullanmaya başladı.

Çetin kışta dahi tezekle yaktığı kaloriferden yeterli ısıyı alan besici, evinin önünde istiflediği tezeklerle ısınarak yakacak maliyetinden kurtuldu.

[Fotoğraf: AA]

Aydın, ısınma konusunda tezekten beklemediği bir verimi almanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Şu an hayvanımdan elde ettiğim tezek ile beklemediğim bir sıcaklık elde ediyorum. Benim doğal gazım da bu. Ardahan'dakiler doğal gaz ile ısınırken, ben de burada tezekten aynı sıcaklığı elde ediyorum. Tezek kullanımı son derece verimli oldu" dedi.

Yakacak masrafını sıfıra indirdi

Besici Aydın, köy ortamında tezeğin yakacak olarak yaygın kullanıldığını vurgulayarak, köyde kendisinin ilk kez bunu kalorifer sisteminde denediğini söyledi.

Tezek yakmaya başlamasıyla yakacak masrafının sıfıra indiğini anlatan Fikret Aydın, şöyle konuştu:

"Param cebimde kalıyor ayrıca kömürün zahmetinden de kurtuldum. Taşımak, almak ve yerleştirmek hepsi ayrı bir masraf. Şu an daha kolay ve ayrıca elimdeki tezekleri de değerlendirmiş oluyorum çünkü diğer türlü kömüre para veriyordum, tezek ise elde kalıyordu. Şu an param cebimde kalıyor, yapılan tezekler de değerlendiriliyor."