Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, vatandaşların yaşayabileceği olumsuzlukların önüne geçmek için alt yapı tedbirleri almaya devam ettiklerini anlattı.

Mahallelerde çevre düzeni, çevre temizliği, alt ve üst yapısıyla vatandaşların kesintisiz şekilde istifade etmeleri için ihtiyaç duyulan noktalarda çalıştıklarını söyleyen Akın, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda da yağışlı havalarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla dere yatakları ve kanallarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz son olarak Gölbucağı Mezarlığı alt tarafındaki kanalda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Bartın Belediyesi olarak vatandaşlarımız için sıkıntı oluşturacağını tespit ettiğimiz su biriken noktaları bir bir düzenleyerek sorunsuz hale getirmeye devam edeceğiz."