Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince, 18 zanlının yakalanmasına yönelik Kayseri merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği, dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda, 14 zanlı yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan 3 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Firari 1 şüpheliyi de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 telsiz, 1 kelepçe ve 1 sahte polis rozeti ile çok sayıda çek, senet ve evrak ele geçirildi.