Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ağrı merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesi için çalışma başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 17 zanlından 15'i, özel harekat polis ekipleri ve narkotik madde arama köpeklerinin katılımıyla yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılardan 14'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 zanlının da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

30 uyuşturucu madde kullanıcısına da işlem yapıldı.