Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda, akşam saatlerinde ise bölge genelinde etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, batısında da yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Söz konusu fırtınanın, ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA