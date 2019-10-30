Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana, terör örgütü PKK sempatizanları tarafından dünyanın dört bir yanındaki misyon ve Türk vatandaşlarına yönelik şiddet içerikli eylemler düzenlendi. Bu eylemlerde 36 Türk yaralandı. Cami ve iş yerleri zarar gördü.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki haklılığını karalamaya çalışan PKK/YPG yandaşları Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim'den bu yana 47 ülkede 703 eylem düzenledi. Türk bayrağına ve Türklere yönelik 82 saldırı gerçekleştirildi. Bu şiddet eylemlerinde 36 Türk yaralandı. 6 araç, 8 cami, vakıf ve dernek, 13 iş yeri ile 17 büyükelçilik ve konsolosluk zarar gördü. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırıların sona erdirilmesi için gereken tüm adımların atıldığının altı çizildi. "Terörizme asla boyun eğmeyeceğiz" denildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından bu yana terör örgütü PKK ve yandaşlarının dünyanın dört bir yanındaki misyon ve vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırılarının sona erdirilmesi için gereken tüm adımlar atılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber