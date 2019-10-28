Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları, Avrupa'nın değişik kentlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı.

-Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve beraberindekiler İngiltere'de saldırıya uğradı.

-Oslo'da gösteri yapan PKK/YPG sempatizanları, bir kafede oturan Türklere saldırdı.

-İsveç'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı'nda ise 70 civarında PKK/YPG sempatizanı, Türkiye'ye giden yolculara sataştı.

-İtalya'nın Milano kentinde ise Türk konsolosluğu yakınında toplanan bir grup terör örgütü yandaşı da, polislere yangın bombaları ve havai fişeklerle saldırdı.

Kaynak: TRT Haber