Dünya
PKK/YPG sempatizanları Avrupa'da terör estiriyor28 Ekim 2019 Pazartesi 16:40 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 17:06
Barış Pınarı Harekatı'nı sindiremeyen terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Avrupa'da saldırılarını artırdı.
Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları, Avrupa'nın değişik kentlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı.
-Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve beraberindekiler İngiltere'de saldırıya uğradı.
-Oslo'da gösteri yapan PKK/YPG sempatizanları, bir kafede oturan Türklere saldırdı.
-İsveç'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı'nda ise 70 civarında PKK/YPG sempatizanı, Türkiye'ye giden yolculara sataştı.
-İtalya'nın Milano kentinde ise Türk konsolosluğu yakınında toplanan bir grup terör örgütü yandaşı da, polislere yangın bombaları ve havai fişeklerle saldırdı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: ypg PKK barış pınarı harekatı avrupa