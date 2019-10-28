Norveç'in başkenti Oslo'da, Kökyer ailesi Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisinden dönerken terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan araçta, Kökyer ailesinin bebekleri de vardı.

Aile, polisin teröristlere geç müdahale ettiğini belirtti.

Tuğba Kökyer, "Birden saldırıya uğradık. Balyozlarla saldırdılar. Rögar kapakları da attılar. Araba sağlamdı, sağlam olmasaydı bugün bizim ölüm haberimizi verirdiniz. O an tek düşündüğüm oğlumdu. Onun psikolojisi bozulmasın diye oyun oynuyoruz dedim. Polise söyledik, bize eşlik edin dedik. Bu olayda polisin suçu var gibi geliyor, bizi yeterince iyi koruyamadılar. En son araba haşat olduktan sonra biber gazını sıktılar. Polisten gereken desteği alamadık sanki onlar da korkuyordu" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan Türk aileyi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: TRT Haber