Rusya Savunma Bakanlığının Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rus askeri polisinin mutabakata uygun olarak Suriye-Türkiye sınırında devriye yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rus askeri polisi, Acemi-Karakoza-Kobani-Koran, Kamışlı-Fakira, Kamışlı-Simalka güzergahlarında devriye faaliyetinde bulundu" denildi.

İki ülke arasında varılan mutabakat gereğince yarın akşama kadar bölgedeki tüm YPG/PKK terör örgütü unsurlarının çıkarılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "29 Ekim saat 18.00’e kadar Kürt unsurlarının ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılması gerekiyor. Bundan sonra Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca YPG unsurlarının silahlarıyla birlikte Münbiç ve Tel Rıfat’tan çıkarılması gerektiği de vurgulanan açıklamada, "Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi, Suriye-Türkiye sınırındaki durumu istikrara kavuşturmaya hizmet edecektir" denildi.

Kaynak: AA