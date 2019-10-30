Otoyoldaki yastık kazaya neden oldu30 Ekim 2019 Çarşamba 22:59 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 00:05
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yola düşen yastığı almak isteyen kara yolları ekiplerine çarpmamak için şerit değiştirip başka bir tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kirazlıyalı mevkisinde, yolda bir cismin trafikte tehlike oluşturduğu yönünde ihbar alan kara yolları ekipleri, söz konusu malzemeyi almak üzere bölgeye gitti.
Yolda bir yastık bulunduğunu tespit eden ekipler, yolu temizlemek üzere yavaşladı.
Seyir halindeki tırın sürücüsü C.G, ekiplere çarpmamak için şerit değiştirerek, M.S. idaresindeki tıra çarptı.
Yaralanan tır sürücüsü C.G, hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrasında otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatıldı.
Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA