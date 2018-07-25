  • 26 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.856
    EURO 5.669
  • BIST 94817.26
    ALTIN 191.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Antalya, Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar, akşam ilk saatlerde Antalya, Burdur ve Isparta'da zaman zaman kuvvetli olacak.

Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Akdeniz, antalya, Burdur, ısparta, meteoroloji
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER